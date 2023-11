Ragusa in lacrime per la morte di una giovane mamma: Tecla La Cognata si è spenta a 32 anni

Ha perso la sua battaglia a soli 32 anni. Lascia il marito e una figlia piccola Tecla La Cognata, architetto ragusano che ha combatttuto contro una grave malattia diagnosticata lo scorso anno. Una notizia che ha gettato nello sconforto più profondo tutta la città, dove in tantissimi si erano mobilitati per darle una mano, con una gara di solidarietà che negli scorsi mesi aveva permesso di raccogliere oltre 75mila euro per delle cure molto costose che avevano riacceso la speranza.

Il triste annuncio dal padre con un messaggio sui social: “Un momento difficile e tristissimo. Con fatica voglio comunicare che mia figlia Tecla ci ha lasciati”. I funerali sono stati celebrati domenica mattina nella chiesa dell’Annunziata, davanti a una folla commossa di parenti e amici. Tantissimi i messaggi a lei dedicati: "Ciao meravigliosa Tecla - scrive Valentina - risplendi anche tra gli angeli e proteggi da lassù la tua piccola e tutti coloro che ti amavano".

"Ciao Anima bella - scrive l'amica Carola - non avrei mai voluto ricevere quella chiamata, mi si è gelato il cuore. Niente di tutto ciò mi sembra reale, un vuoto incolmabile. Un vuoto che mi spezza il respiro. Sei stata tanto per me, una Vera Amica, una di quelle a cui si poteva dire tutto, una di quelle che con perseveranza ti diceva la verità, una di quelle amiche che il bene lo dimostrava ogni istante anche con una semplice parola "Vita"! Ti porterò per sempre nel mio cuore ricordandoti con l'immenso sorriso che avevi quando ci vedevamo, ma ancor di più ricorderò il giorno in cui dopo un anno che non ti vedevo, con grande soddisfazione mi facesti vedere come da sola riuscivi a stare in piedi con la speranza che tutto potesse cambiare e felice del the al limone che ti avevo portato. Mi manchi già. Ciao Amica Mia".