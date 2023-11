Incidente sulla Scicli-Modica, carambola tra automobili: tre persone ferite

Ancora un incidente stradale e paura nel Ragusano. Coinvolte ben tre vetture sulla provinciale Scicli-Modica, in via Spana, all'altezza del lungo rettilineo. Un incidente che poteva avere conseguente ben più serie. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Scicli, che indaga sull'accaduto, le macchine sono venute a contatto dopo che una delle tre vetture ha sbandato, probabilmente a causa della strada resa viscida dalla pioggia.

Rimaste coinvolte nel sinistro una Maserati Ghibli bianca, una Lancia Y, che è cappottata al contrario lungo un muro di recinzione, e una Ford Focus. Per estrarre le vittime dell'incidente dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Modica. Tutti i coinvolti sono stati trasportati all'ospedale di Modica: tre le persone ferite, di cui una in maniera più grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.