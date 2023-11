Furti e rapine nella periferia di Ragusa, i residenti scrivono al Comune: «Più controlli, abbiamo paura»

Hanno deciso di mettere nero su bianco e di rivolgersi con una lettera al Comune di Ragusa per chiedere più controlli e una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Sono i residenti della zona periferica della città, da alcune settimane tra le più bersagliate da furti e rapine. In particolare, chi abita tra le provinciali 13 e 14, ovvero nella zona di Cento Pozzi e Cinque Zucchi, esprime la propria preoccupazione per la scia di colpi registrata dai primi di ottobre ad oggi.

Tra le rapine più violente, quella ai danni di un anziano: la banda è entrata nel suo appartamento e lui è stato picchiato e immobilizzato. Ha riportato varie ferite ed è stato necessario il trasporto in ospedale. E ancora, i furti messi a segno in due appartamenti dello stesso palazzo, da cui sono stati portati via elettrodomestici, televisori, computer e soldi in contanti.

Secondo chi abita nella zona, ad entrare in azione sarebbero dei giovani che studiano bene le abitudini delle vittime con appostamenti a distanza. In contrada Cisternazzi, contrada Fortugno e Cimillà, altri raid in casa sono stati denunciati dalle vittime, ma ancora dei malviventi nessuna traccia. I residenti chiedono ora un intervento urgente alle forze dell'ordine: convivono con la paura perché non si sentono al sicuro in casa propria. Della banda farebbe parte anche una donna.