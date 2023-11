Scicli, muore a 19 anni nello scontro tra il suo scooter e un'auto

Un ragazzo tunisino di 19 anni, Khalifa Adam, ha perso la vita in un incidente avvenuto a Scicli poco prima della mezzanotte. Uno scontro fra una autovettura Citroen C 3 guidato da un giovane ventenne e uno scooter condotto dal ragazzo sulla strada provinciale 19. A causa dell’impatto, i due passeggeri della moto sono stati sbalzanti in una scarpata, e sono stati recuperati dal personale vigili del fuoco.

Il giovane che conduceva lo scooter è morto sul colpo; il suo amico, anch’egli 19enne di nazionalità tunisina, è stato trasferito in prognosi riservata all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica. Sul posto due unità del 118 che hanno provveduto agli accertamenti di rito e a prestare le prime cure al ferito, oltre che ad assistere il conducente della autovettura, sotto choc.