Diffondono foto sexy di una donna: condannate tre persone in provincia di Ragusa per revenge porn

Un revenge porn in salsa siciliana e con una storia parecchio complicata. Ad essere denunciati marito, moglie e testimone di nozze che avrebbero diffuso immagini ad alto tasso erotico dell'ex amante di lui. A tutti e tre sono stati inflitti sei mesi, una multa di 2.200 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. La storia è avvenuta nel Ragusano.

L'uomo, dopo una relazione con una donna finita da anni, ha inoltrato al testimone di nozze delle foto erotiche della sua ex amante, e come purtroppo spesso accade, quelle foto iniziano a girare. Alla fine la donna lo viene a scoprire e denuncia l'uomo, il testimone e anche la moglie di lui. E non è finita qui: la vicenda proseguirà in sede civile, con la richiesta di risarcimento danni, e il probabile coinvolgimento di altre persone.