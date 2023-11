Auto a metano in fiamme ad Ispica: danni alla facciata di una casa

Le fiamme, poi l'esplosione. Una notte di paura ad Ispica, in provincia di Ragusa, dove un'auto alimentata a metano è andata a fuoco. La Fiat Cinquecento era posteggiata in strada. Il calore prodotto dalle fiamme ha provocato lo scoppio delle bombole che contenevano il gas: il rogo si è diffuso in pochi minuti e ha raggiunto la facciata di un'abitazione vicina al parcheggio, che ha subito gravi danni.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sul luogo dell'incendio anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per risalire all'origine dell'incendio.

Non si esclude infatti alcuna ipotesi: il rogo potrebbe anche avere una matrice dolosa. Nelle ultime settimane altri casi di auto incendiate si sono verificati nel Ragusano, precisamente a Giarratana, Marina di Ragusa e Scicli, episodi su cui le indagini sono tuttora in corso.