Vittoria, otto feriti in quattro incidenti e il pronto soccorso va in tilt

Quattro incidenti in poche ore in provincia di Ragusa, con un bilancio di otto feriti. Una vera e propria emergenza a Vittoria, dove il pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi è andato in tilt. Uno scontro dopo l'altro, tra il tardo pomeriggio e la serata di sabato 28 ottobre. E le varie richiste di soccorso hanno reso necessario l'intervento di tutte le ambulanze della provincia.

Nessuno dei feriti è in gravi condizioni, ma le conseguenze sull'operatività dell'area di emergenza della struttura sanitaria sono state molto pesanti. Prima lo schianto tra due auto vicino al mercato ortofrutticolo, poi l'incidente tra una moto e uno scooter, e ancora, lo scontro tra due veicoli. In questultimo caso, una Panda è finita sotto un'altra auto, sollevandola letteralmente. Sui tre incidenti sta indagando l'Infortunistica della polizia municipale.