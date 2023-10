Ancora un incidente in provincia di Ragusa. A Vittoria due persone sono rimaste ferite, soccorse e trasportate da ambulanze del 118 in ospedale dopo uno schianto avvenuto all'ingresso del mercato ortofrutticolo, nell'aerea adibita a distribuzione di carburante. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro, avvenuto in via Incardona, ad angolo con la SP 16.

Foto di Franco Assenza