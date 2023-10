Modica, esplosione mentre sostituisce la bombola del gas: settantenne ustionato

Aveva appena sostituito la bombola del gas esaurita con quella nuova, ma si è sfiorata la tragedia. Un uomo di settant'anni di Modica ha rischiato di perdere la vita in un incidente domestico: la bombola appena installata è esplosa e lui è stato travolto da una grossa fiammata. E' rimasto gravemente ustionato mentre ne verificava il corretto funzionamento.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri giunti sul posto, durante il controllo del tubo e della valvola, ha utilizzato un accendino. Non appena lo ha avvicinato alla bombola, in cui c'era probabilmente una piccola fuga di gas, si è verificata l'esplosione.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato d'urgenza il settantenne all'ospedale Maggiore. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco. L'uomo ha riportato ustioni in varie parti del corpo ed è stato ricoverato con la prognosi riservata.