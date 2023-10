Comiso, 22enne muore dopo due giorni di coma: domenica era precipitato da un sottotetto

Non ce l'ha fatta Matteo Battaglia, il 22enne che domenica scorsa è caduto da un sottotetto di un immobile di via Generale Amato, a Comiso. È morto ieri sera presso l'ospedale Garibaldi di Catania dove era ricoverato dal giorno dell'incidente. Aveva studiato al liceo classico Giosuè Carducci e lavorava presso una ditta di motori. Tra le sue passioni, il calcio, era grande tifoso milanista.

Il 22enne, domenica pomeriggio, si era recato in un immobile per visionare, insieme alla fidanzata, un locale nel quale la ragazza avrebbe dovuto aprire un’attività. Il sottotetto è improvvisamente crollato e Battaglia è caduto da un'altezza di tre metri, sbattendo la testa a terra. Le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Allertati i soccorsi, sul posto era giunta un'ambulanza, i sanitari avevano trasportato il giovane all’ospedale Guzzardi di Vittoria, ma in considerazione delle ferite riportate era stato trasportato a Catania. Era in coma e per due giorni amici e parenti hanno pregato affinchè il giovane si risvegliasse. Qualche ora fa la brutta notizia.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto testimoniare sui social la propria vicinanza alla famiglia: "Un'altra vita strappata con tanta ingiustizia. Non ci sono parole e non ci saranno mai. Non doveva andare così ... e basta. Condoglianze a tutta la famiglia", ha scritto Eleonora Di Vita. Un'altra vita spezzata. Riposa in pace piccolo Angelo Matteo", ha scritto Rosetta Di Pasquale. E ancora, Katiuscia Re: "Mi dispiace un altro angelo volato troppo presto condoglianze alla famiglia non ci sono parole".