Scicli, si arrampica su un albero per raccogliere olive e cade: un uomo in gravi condizioni

Era salito su una scala e si era poi arrampicato su un albero per raccogliere le olive, ma ha improvvisamente perso l'equilibrio ed è finito violentemente per terra. E' rimasto gravemente ferito un uomo di 59 anni di Scicli: nella caduta, avvenuta in un terreno della frazione di Donnalucata, ha riportato traumi alla testa e alla schiena.

Sul posto è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118. I sanitari hanno accertato le sue condizioni e l'hanno trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per ricostruire la dinamica.

A fine settembre anche un agricoltore di Rosolini, in provincia di Siracusa, era rimasto gravemente ferito mentre raccoglieva olive. Aveva appoggiato la scala su un albero ed era caduto battendo violentemente la testa. A lanciare l'allarme erano stati alcuni vicini che avevano sentito le grida d'aiuto. Pure per lui era stato necessario il trasporto al Cannizzaro tramite l'elisoccorso.