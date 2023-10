L'ultima buonanotte sui social, poi il malore: Modica sotto choc per la morte del medico Nuccio Pisasale

E' morto improvvisamente Nuccio Pisasale, medico 67enne di Modica. Era un dermatologo dell'Asp di Ragusa molto conosciuto e aveva lavorato fino a pochi anni fa all'ospedale Maggiore, dove oggi lo piangono i tanti colleghi che lo stimavano. Da poco tempo era in pensione e si dedicava alle sue passioni: lo sport e la musica. Figlio di un docente del liceo classico, Giuseppe Pisasale, era molto apprezzato nella comunità che, dopo la notizia della sua morte, è incredula e sotto choc.

Decine i messaggi che in queste ore vengono lasciati sui social, in cui il medico era molto attivo: poco prima di essere stroncato da un malore aveva condiviso dei post e augurato agli amici la buonanotte. "Avevo poco prima risposto al suo messaggio - scrive Giovanna - poi ho saputo che ci ha lasciato. Come è strana la vita, davvero non ci credo!". "Uno dei medici più cordiali e disponibili che io abbia conosciuto - scrive Marianna -. Siamo tanto addolorati, sconvolti. Perdiamo una brava persona e un professionista serio". E ancora: "Da quando era in pensione il dottore Pisalese si dedicava alla musica e adorava anche il karaoke - dice Maurizio -. Lo incontravo spesso nei locali in cui si canta e balla, amava la vita, stare in mezzo alla gente, divertirsi. Addio, mancherà a tutti".