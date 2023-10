Imprenditore di Modica muore in un incidente stradale in Toscana

Un 47enne di Modica è morto in un incidente stradale a Figline Incisa, in Toscana. La vittima, Salvatore Barone, imprenditore nel settore delle piscine, stava percorrendo con la propria auto, una Land Rover, l’autostrada A1, tra Incisa Reggello e Firenze sud, in direzione nord. Al chilometro 313, lo scontro frontale con un furgone di una ditta di trasporti e noleggio di Montecatini Terme, che aveva a bordo tre persone, guidato da Saverio Picerno, 73 anni, di Prato.

L'impatto è stato fatale, immediatamente sul posto sono giunte le ambulanze e la Polstrada. Entrambi sono morti sul colpo. Gli investigatori stanno cercando di comprendere come mai il furgone abbia improvvisamente cambiato corsia, causando la collisione mortale con l’auto di Salvatore Barone. Anche Picerno è deceduto nell’incidente, mentre le due altre persone a bordo del furgone hanno riportato ferite. Tra questi, il titolare dell'azienda, rimasto gravemente ferito e trasportato di urgenza a Careggi.

Tra i primi a prestare soccorso alcuni vigili del fuoco del comando di Novara che stavano transitando sul posto, raggiunti poi dai colleghi di zona, dai soccorritori del 118 e dalla polizia stradale.

Salvatore Barone si era trasferito in Toscana da diversi anni e aveva avuto successo con la sua attività di imprenditore nel settore delle piscine.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti, tra amici e suoi clienti, lo hanno ricordato per la serietà, la professionalità e la disponibilità.