Vittoria, tenta di rubare il rame: resta folgorato, si ustiona alle mani e precipita per quattro metri

Ha tentato di rubare i cavi di rame dall’impianto pubblico d'illuminazione, ma è rimasto folgorato ed è precipitato rimanendo gravemente ferito. È stato ricoverato all'ospedale Guzzardi di Vittoria, L.M.E, di 37 anni, che ha tentato il colpo insieme a un complice in una zona periferica della città. In base a quanto ricostruito, l'uomo si è arrampicato su un palo alto quattro metri e, armato di tenaglia, ha provato a tranciare i cavi dell'alta tensione, ma è stato colpito da una scarica elettrica.

È finito violentemente sull'asfalto e ha riportato gravi ferite alle costole, alla colonna vertebrale e alla milza, oltre a delle pesanti ustioni alle mani. È stato il complice a trasportarlo subito all'ospedale, ma si è poi allontanato. I carabinieri sono risaliti a lui grazie al numero della targa dell'auto ripreso dalle telecamere e hanno ricostruito la vicenda. Il 37enne è ora ricoverato in gravi condizioni con prognosi riservata, mentre per entrambi è scattata la denuncia per furto aggravato.