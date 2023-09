Ragusa, cambio al vertice dei reparti operativi nella Guardia di Finanza

Passaggio di consegne ai reparti operativi della Guardia di Finanza di Ragusa: il tenente colonnello Sara Iuri, già comandante del Gruppo, ha assunto il comando del nucleo di polizia economico - finanziaria, sostituendo il tenente colonnello Luigi De Gregorio che, dopo 5 anni di intenso lavoro nella provincia iblea, nel corso dei quali sono stati conseguiti ottimi risultati in tutti i settori d’interesse strategico per il Corpo, è stato trasferito al Nucleo di polizia economico -finanziaria di Roma.

Al Gruppo di Ragusa è giunto il capitano Guido Silvestri (nella foto), di origini campane, laureato in Giurisprudenza e Scienze della sicurezza economico - finanziaria, proveniente dalla Compagnia di Andria.

II comandante provinciale, colonnello Walter Mela, ha ringraziato il tenente colonnello De Gregorio per la proficua collaborazione fornita e ha formulato al tenente colonnello Iuri e al capitano Silvestri i migliori auguri per i nuovi incarichi, auspicando ulteriori successi per i reparti nell’’interesse del Corpo e del Paese.