Coppia di spacciatori arrestata a Ispica, scoperta una casalinga pusher

Una coppia di coniugi, un 40 enne ed una 33enne, ed una casalinga di 34 anni sono state arrestati in due distinte operazioni a Ispica (Ragusa) dai carabinieri della Compagnia di Modica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Marito e moglie, controllati mentre erano a bordo di un’auto, sono stati trovati in possesso di 55 grammi di cocaina e di 1.000 euro in banconote di vario taglio. Nella loro abitazione poi i militari hanno trovato un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento della droga.

In casa della casalinga i militari hanno sequestrato 57 grammi di cocaina. All’uomo è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, mentre alle due donne l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.