Incidente a Scoglitti, scontro tra due auto: 4 feriti trasportati all'ospedale di Vittoria

Ancora un incidente stradale a Scoglitti, in provincia di Ragusa. A scontrarsi, in via Plebiscito, due auto, una Fiat Punto a bordo della quale c’erano due extracomunitari e una Nissan Qashqai con altre due persone a bordo. Tutti e quattro gli occupanti dei veicoli sono rimasti feriti.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasferito i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Scoglitti per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente. Le due auto sono andate completamente distrutte.

La strada è stata chiusa per permettere il soccorso dei feriti e i rilievi. Solo dopo aver rimosso i mezzi e messo in sicurezza la strada, le auto sono tornate a poter transitare.

Soltanto due giorni fa un incidente mortale al motoraduno interprovinciale di moto d'epoca a Scoglittim dove è morto un carabiniere. Liborio Muscia, di 59 anni sarebbe stato colto da un malore. Presenti anche i colleghi della compagnia di Gela, dove prestava servizio, e i carabinieri del comando provinciale. Ad effettuare i rilievi gli agenti della polizia municipale di Vittoria.