Riapre la piscina comunale di Ragusa, chiusa da quasi un anno per caduta di calcinacci

Dopo quasi un anno riapre la piscina comunale di Ragusa. L'annuncio arriva dal sindaco Peppe Cassì che per la nuova inaugurazione ha comunicato la data di giovedì 14 settembre. Inoltre per i primi giorni, fino a sabato 23, il suo utilizzo, riservato per queste prime giornate esclusivamente al nuoto libero, sarà gratuito, "consentendo così alla città di rimpadronirsi di un impianto a lungo atteso", ha detto Cassì.

La struttura era stata chiusa nel novembre scorso a causa della caduta di alcuni calcinacci dal soffitto. Un episodio che ha determinato l’immediata chiusura della struttura, l’avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori urgenti e le conseguenti operazioni di messa in sicurezza, a cui si è aggiunto, procedendo quasi in contemporanea, il già previsto intervento di efficientamento energetico.

Un impianto vecchio di decenni ha quindi beneficiato due interventi che sono stati coordinati dal settore Lavori pubblici del Comune. Al contributo per l’efficientamento energetico erogato dalla Regione di poco inferiore a 1,3 milioni si è aggiunto un capitolo di spesa dal bilancio comunale per 170mila euro. E altrettanti sono già stati impegnati per interventi esterni che non impediranno la normale attività della struttura.

"Oggi aggiunge il sindaco - abbiamo così una piscina più sicura, più moderna e più efficiente che, anche grazie all’affidamento della gestione a un privato a seguito di procedura pubblica, permetterà di garantire all’ente, e quindi a tutta la comunità, un notevole risparmio".

"La piscina comunale – aggiunge l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – sarà aperta tutti i giorni, domeniche escluse, con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 21; martedì e giovedì dalle 12 alle 21; sabato dalle 10 alle 18".