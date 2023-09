Il titolare della palestra di Ribera ferito alle gambe, il ricercato si costituisce a Vittoria

Si è costituito al commissariato di polizia di Vittoria, paese del quale è originario, l’uomo di 29 anni che ieri sera ha sparato, con un fucile da caccia caricato a pallini, al titolare di una palestra di arti marziali, un uomo di 45 anni di Ribera nell’agrigentino.

L’indagato, residente a Ribera, sospettato fin dalle ore successive e ricercato da polizia e carabinieri, è accusato di lesioni personali gravi, o gravissime (a seconda della prognosi del ferito) aggravate dall’uso dell’arma. Non si conosce, al momento, il movente del gesto. La vittima resta, intanto, dopo il delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto durante la notte all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, ricoverato in chirurgia vascolare. L’uomo è stato operato, da ortopedici e chirurghi vascolari dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Il titolare di una palestra di arti marziali dopo il delicato intervento è stato ricoverato in chirurgia: il buono stato di salute non ha reso necessario infatti lo spostamento in rianimazione.