Ragusa: travolge un giovane in moto e scappa, pirata della strada individuato e denunciato

Ha travolto un giovane a bordo di un ciclomotore, non ha prestato soccorso e si è dato alla fuga. Si tratta di un ventunenne che dopo l'incidente, avvenuto in corso Mazzini a Ragusa, ha cercato di far perdere le proprie tracce. E invece, in seguito al violento impatto, la sua auto ha perso alcune parti che si sono rivelate fondamentali per risalire al modello del mezzo e all'identità del proprietario.

La polizia che ha effettuato i rilievi ha così rintracciato poco dopo il pirata della strada che è stato denunciato per lesioni personali gravi, fuga e omissione di soccorso. Il ragazzo a bordo del ciclomotore è invece stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno trasportato con codice rosso in ospedale.