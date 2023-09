Incidente a Marina di Ragusa: rimangono gravi le condizioni della donna ferita, è in prognosi riservata

È ancora in gravissime condizioni la donna rimasta ferita nell'incidente stradale ieri mattina, lungo la strada che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata: ha riportato un trauma cranico e gravi fratture agli arti.

La 36enne si trovava alla guida della propria auto, con a bordo la piccola figlia, quando, nei pressi di Poggio del Sole Resort, avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato schiantandosi contro un muro di contenimento. La donna è rimasta incastrata tra le lamiere fino all'arrivo dei vigili del fuoco. Immediatamente è stata soccorsa dai sanitari che erano giunti sul posto e, in considerazione della gravità delle ferite, è stato avvertito l'elisoccorso. Quest'ultimo, giunto nei pressi del luogo dell'incidente, ha caricato la ferita a bordo e trasferita all'ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni rimangono molto serie. La bambina è rimasta incolume, ma in stato di choc, e non è stata trasportata in ospedale.

Nel tratto dove è avvenuto l'incidente, sono intervenuti anche i carabinieri, due squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale. La strada è stata momentaneamente chiusa per consentire i soccorsi, i rilievi, la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza.