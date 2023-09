Salvati dalla guardia costiera 33 migranti in difficoltà su un barchino: sono stati accompagnati a Pozzallo

Sono arrivati a Pozzallo poco prima delle 2 di oggi (3 settembre) i migranti salvati dalla motovedetta della guardia costiera, la Cp 325, che li ha trasbordati e trasferiti nella città portuale della provincia iblea. In banchina ad attenderli, i medici dell’Usmaf e dell’Asp, le forze dell’ordine e i volontari della Croce rossa.

Si tratta di 33 uomini - tra loro solo un minore accompagnato - e originari del Bangladesh. Avrebbero trascorso 4 giorni in mare prima del salvataggio e sarebbero partiti dalla Libia. Dopo lo sbarco sono stati trasferiti all’hotspot di Pozzallo. La motovedetta è partita nel pomeriggio di ieri da Pozzallo per prestare soccorso al barchino con migranti in difficoltà a circa 100 miglia nautiche a sud delle coste siciliane.