Ancora incendi in Sicilia, paura per un rogo a Comiso

Ancora incendi in Sicilia, questa volta nel Ragusano, dove questa mattina si sono vissute ore di paura per un incendio divampato nelle campagne vicino a Comiso, non lontano dalla periferie del centro abitato.

Pochi dubbi sulla natura del rogo, certamente di natura dolosa, favorito dal caldo e dal vento presenti in zona. Per fortuna i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa, insieme ai forestali, sono intervenuti immediatamente per spegnere le fiamme. L'incendio è stato domato nel primo pomeriggio e non ci sono stati danni e non sono state necessarie evacuazioni.