Modica festeggia i cento anni di Rosario Assenza, il barbiere di tante generazioni

Modica per in festa per i cento anni di Rosario Assenza, classe 1923. Il barbiere di tante generazioni di modicani, che sono cresciuti con lui, con grande rispetto, tanto da chiamarlo "Don Sariddu". Il signor Assenza, insieme alla sua famiglia, ha festeggiato il compleanno alla Società Operaia Mutuo Soccorso Modica, dove l'anziano è socio addirittura dal 1959, alla presenza del sindaco e del presidente dell’antico sodalizio di Corso Umberto, Giorgio Solarino.