Schianto a Marina di Ragusa, 40enne trasferito in elisoccorso a Catania

Un uomo di 40 anni è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo lo schianto fra la moto su cui viaggiava e un'auto. L'incidente è avvenuto a Marina di Ragusa, proprio all'ingresso della borgata balneare, nella zona del cimitero, sulla strada che collega con Santa Croce Camerina.

Il motociclista, che vive a Scicli, è stato trasferito in elisoccorso al Trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania per via delle ferite riportate nello scontro. Solo tanta paura per l'anziano alla guida dell'auto.

Secondo la ricostruzione della polizia locale di Ragusa, intervenuta sul posto, sembra che i due mezzi coinvolti stessero viaggiando nella stessa direzione.