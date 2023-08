Incendi, notte da incubo a Ragusa: fiamme per oltre dieci ore in contrada Scassale

Notte di fuoco e paura a Ragusa per un incendio vastissimo divampato nel pomeriggio di ieri e andato avanti per più di dieci ore. L’incendio ha avuto origine in contrada Scassale, dalla vallata si è poi rapidamente diffuso verso contrada Prato, ma il forte vento e la zona impervia difficilmente raggiungibile hanno reso le operazioni di spegnimento molto complicate.

Le fiamme sono state spinte dal vento verso Ragusa Ibla e la contrada Cilone, rendendo il rogo incontrollabile. In azione i vigili del fuoco, la forestale, i canadair e la protezione civile. Casolari e masserie della zona sono stati fatti evacuare per precauzione: le fiamme erano poco distanti.

Il maxi incendio ha cambiato direzione più volte, autoalimentandosi per tutto il pomeriggio e poi nelle ore notturne: all'alba è stato circoscritto, ma in tutta la città l'aria è irrespirabile e la cenere è ovunque. L'intervento è tuttora in corso per i focolai rimasti ancora attivi, poi sarà effettuata l'operazione di bonifica.