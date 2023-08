In auto nascondeva buste con centomila euro, a Ragusa 38enne denunciato per riciclaggio

Nascondeva sul sedile dell’auto «mazzette» di banconote per un totale di circa centomila euro: i carabinieri di Ragusa hanno denunciato per riciclaggio un uomo di 38 anni. I militari lo hanno fermato mentre percorreva a bordo di un’auto via Paolo Enrico Arias alla periferia di Vittoria a velocità sostenuta.

Insospettiti, hanno effettuato un controllo e identificato il conducente e nel passeggero il figlio minorenne di soli 15 anni.

L’uomo si era mostrato nervoso ai controlli, e ciò ha spinto i militari ad approfondire l’ispezione dell’auto: sul sedile posteriore c’era una busta contenente numerose «mazzette» di banconote, di vario taglio, confezionate in buste di plastica sottovuoto, e della presenza delle quali l’uomo non riusciva a dare una spiegazione.

Nel domicilio dell’automobilista c’erano una macchina conta-soldi, due macchine per il sottovuoto e numerose buste di plastica trasparenti compatibili con quelle delle «mazzette». L’uomo è stato denunciato in stato di libertà, le indagini continuano.