Vittoria, volontario della protezione civile muore folgorato

Tragedia a Vittoria, in provincia di Ragusa: un volontario della protezione civile, Vincenzo Zangari, è morto folgorato. In base a una prima ricostruzione, stava lavorando quando è stato colpito d auna scarica elettrica. E' stato subito lanciato l'allarme e sul luogo dell'incidente è arrivato il 118. I sanitari hanno soltanto potuto accertare il decesso. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto successo.