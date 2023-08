Vittoria, passa davanti alla casa della ex con una tanica di benzina: denunciato

Non si rassegna alla fine della relazione con la sua compagna e non accetta che lei abbia iniziato un rapporto con un nuovo fidanzato. Ed ecco le aggressioni fisiche e psicologiche. Per ultimo stazionava o transitava davanti all’abitazione della donna con una tanica di benzina in mano. La vittima ha denunciato l’ex e i carabinieri hanno avviato le indagini. Il tribunale di Ragusa ha notificato ieri all’uomo, Z.S., di Vittoria, 52 Anni, il provvedimento di divieto di avvicinarsi alla donna.

Aggredisce la moglie a Scoglitti: passeggiava con amici

Ieri è anche stato denunciato un uomo che ha aggredito la moglie (con la quale è stata avviata la procedura di separazione). La donna passeggiava in compagnia di amici sul lungomare di Scoglitti. L’uomo l’ha vista, l’ha aggredita e schiaffeggiata, in presenza degli altri amici e della figlia di 15 anni, poi le ha sottratto il cellulare. Il marito violento è stato denunciato per rapina, percosse e diffamazione.

Un arresto a Ispica per minacce e molestie all'ex

A Ispica i carabinieri hanno arrestato sabato un ventiquattrenne di Pozzallo, disoccupato e incensurato, per le minacce e le molestie reiterate all’ex fidanzata. L’uomo aveva cercato di vietare alla vittima i contatti con altri giovani, proibendole persino di salutarli, offendendola in pubblico e picchiandola in privato. La giovane, stanca di subire le vessazioni, l’aveva denunciato. Ora il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari.