Scontro fra tre auto a Comiso, un ragazzo è in gravi condizioni

Incidente sulla strada provinciale 20 a Comiso, nel Ragusano, nel tratto che porta a Santa Croce Camerina. Nello schianto sono rimaste coinvolte tre auto, un giovane è rimasto gravemente ferito e per lui è stato necessario il trasporto al Cannizzaro di Catania con elisoccorso. Era a bordo di una Fiat Punto rossa finita violentemente contro una recinzione in seguito all'impatto.

Feriti anche altri due automobilisti, sono in condizioni meno gravi, ma anche loro sono stati trasportati in ospedale. In seguito all'incidente si sono verificati forti rallentamenti al traffico sulla provinciale. Sul posto oltre al 118 sono arrivati i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell'impatto.