Bimbo di 7 anni si perde a Marina di Ragusa, ritrovato dalla polizia

Momenti di paura per una famiglia in vacanza a Marina di Ragusa. Un bambino di 7 anni si è infatti allontanato dai propri genitori e si è perso per le strade della località balneare. A ritrovarlo è stata la polizia: il piccolo sta bene, ma quella vissuta dai genitori è stata un'esperienza da dimenticare.

E' successo dalle parti di piazza Dogana, quando è stato necessario accompagnare l'altra figlia alla guardia medica per un piccolo problema di salute. Il padre e la madre, durante quei momenti concitati, avrebbero perso di vista il bambino che, disorientato, ha cominciato a vagare per le vie del paese. E' stato lanciato l'allarme al 112 e le ricerche sono immediatamente partite: il piccolo è stato individuato da una volante della polizia, era in lacrime. Ma dopo tanta paura, il lieto fine: gli agenti l'hanno rincuorato e messo al sicuro. Poco dopo ha potuto riabbracciare i genitori che alloggiano in un b&b.