La costa di Scicli invasa dalle meduse, l'allarme del Comune: "Fate attenzione"

Un tuffo al mare si è trasformato in una disavventura per molti bagnanti a Scicli, in provincia di Ragusa. E' stata segnalata la presenza di meduse in acqua e anche l'amministrazione comunale ha lanciato l'allarme, invitando turisti e cittadini alla prudenza. "Meduse, si raccomanda attenzione - scrive il Comune di Scicli in un avviso -. Oggi sono arrivate oggi diverse segnalazioni di bagnanti di Playa Grande che hanno avvertito la cosiddetta puntura da medusa. Le meduse urticanti presenti nelle coste ragusane sono molto comuni e appartengono alla specie Pelagia Noctiluca - viene precisato -. L’invito che il Comune rivolge ai bagnanti è di prestare attenzione evitandone il contatto ma al tempo stesso di rispettarle. Accade infatti che quando spiaggiano vi siano atteggiamenti impropri di accanimento del tutto contrari al rispetto dell’ecosistema marino".

Quella segnalata a Scicli è una medusa molto comune nel Mediterraneo, dal cappello color viola-rosaceo traslucido. Presenta dei filamenti che possono rivelarsi particolarmente urticanti e che possono essere molto lunghi, anche più di un metro. Per questo è importante fare molta attenzione una volta in acqua.