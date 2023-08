Ragusa, scontro tra un camion e un furgone: un uomo in gravi condizioni

Incidente stradale tra un furgone e un camion sulla strada provinciale 25 che porta a Marina di Ragusa. Lo scontro è avvenuto frontalmente vicino alla contrada Magnì: uno dei due mezzi pesanti avrebbe invaso la carreggiata opposta. L'impatto si è rivelato violentissimo, al punto da ridurre il furgone a un groviglio di lamiere.

Per estrarre il conducente dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è arrivato l'elisoccorso del 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale Cannizzaro di Catania. In corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.