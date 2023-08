Forte vento in Sicilia: disagi a Ragusa, Siracusa e nel Messinese

Venti che hanno superato i 50 chilometri orari nel Ragusano, disagi per lo stesso motivo nella zona di Siracusa e sulla costa tirrenica del Messinese.

Una giornata di disagi nella Sicilia centro-orientale per via del maltempo e in particolare delle forti raffiche che hanno fatto anche scendere le temperature. Spiagge deserte in molte località di mare, alberi abbattuti e lampioni pericolanti.

In tutto il Ragusano mare in tempesta e molto pericoloso. Nella borgata di Donnalucata, a Scicli, il forte vento ha staccato una lampada dell'illuminazione pubblica. Rinviate anche alcune manifestazioni culturali previste nel corso della giornata sul litorale.

Spiagge praticamente deserte per via delle raffiche anche a Marzamemi, in provincia di Siracusa, e nel Messinese fra Capo d'Orlando e Barcellona Pozzo di Gotto.