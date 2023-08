A Modica un uomo trovato senza vita in casa: era morto da una settimana

Dramma della solitudine a Modica, in provincia di Ragusa. Un uomo di 77 anni è stato trovato morto nella sua abitazione: il decesso risalirebbe ad almeno una settimana fa. Abitava da solo in un appartamento di via Risorgimento, a lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che ormai da giorni non avevano più sue notizie e non riuscivano a contattarlo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti ad accedere all'abitazione e i sanitari del 118: il corpo era in avanzato stato di decomposizione. A effettuare una prima ispezione cadaverica il medico legale. L'autopsia stabilirà le cause del decesso.