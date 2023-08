Incendio a Vittoria sulla statale 115, quattro Comuni isolati per tre ore dalle fiamme

Incendio e paura nella zona di Vittoria in una "discarica selvaggia" di rifiuti, sulla strada statale 115, all'incrocio con la provinciale 2. A causa del rogo la circolazione è stata interrotta, in quel tratto, per circa tre ore. Di fatto, a causa dell'incendio, quattro comuni, Vittoria, Gela, Acate e Comiso, sono rimasti quasi isolati.

Fiamme che hanno coinvolto dunque un punto snodale della viabilità provinciale. Coinvolto anche un centro di prima accoglienza per extracomunitari, che hanno collaborato con i vigili del fuoco. Lambita da fiamme e fumo anche una ex carrozzeria di veicoli pesanti e un B&B in contrada Madonna. I pompieri sono riusciti dopo ore a domare l'incendio.

Foto di Franco Assenza