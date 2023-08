Recuperato il corpo del 17enne tunisino disperso in mare a Scoglitti

È stato recuperato il corpo senza vita del ragazzo dato per disperso ieri pomeriggio nel mare di Scoglitti, nel Ragusano. La vittima è Ait Allal Ayoub, 17 anni. tunisino. La salma è stata riconosciuta dal fratello.

È stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria che avevano iniziato a operare per dare il cambio ai colleghi di Catania. Si è in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.

Il corpo era stato trascinato dal mare agitato e dalla forte corrente, a circa 200 metri dalla battigia nella zona di ponente vicino al porto della cittadella marinara. Le ricerche erano scattate ieri pomeriggio intorno alle 17,30 e avevano impegnato mezzi navali e aerei della guardia costiera oltre ai vigili del fuoco, ambulanza e polizia di Stato.