Ragusa, il questore emette 12 misure di prevenzione

Il questore di Ragusa ha emesso 12 misure di prevenzione, di cui 10 provvedimenti di foglio di via obbligatorio e 2 sorveglianze speciali. Quattro riguardano non residenti nella provincia, che lo scorso 12 giugno si erano resi responsabili dei reati di minaccia, violenza privata e lesioni in concorso, avendo aggredito il gestore e un dipendente di uno stabilimento balneare di Marina di Ragusa. Ora dovranno lasciare il comune di Ragusa per 3 anni.

Due fogli di via obbligati, con divieto di fare ritorno a Modica sono stati emessi nei confronti di altrettanti residenti a Comiso: lo scorso 17 maggio in una chiesa avevano sottratto dalla cassetta delle offerte di un luogo di culto la somma di 50 euro. Analoga misura per un modicano - con precedenti per droga - già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale: non potrà tornare a Vittoria per tre anni. A causa del furto in un’abitazione, una donna di Modica dovrà lasciare la città. E ancora: un non residente nel Ragusano non potrà andare a Giardini Naxos e Prato dopo essere stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L’ultimo foglio di via obbligatorio è stato adottato nei confronti di un uomo che aveva commesso furti a Ispica e Ragusa.

La durata dei provvedimenti è, per tutti, di tre anni.