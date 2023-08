Colonne di fumo nero, incendio a Vittoria: vigili del fuoco in azione

L'incubo incendi non si arresta in Sicilia. Un vasto rogo si è sviluppato a Vittoria, in provincia di Ragusa, a pochi metri del comando della polizia municipale e del mercato ortofrutticolo. Alte colonne di fumo nero si sono alzate nella zona e hanno invaso l'area: decine le chiamate ai vigili del fuoco, sul posto con diverse squadre. Non si esclude che ad anadare a fuoco sia un grosso cumulo di rifiuti.

Un altro incendio è divampato vicino alla circonvallazione di Acate, sempre nel Ragusano: qui i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme in breve tempo.

Immagini di Franco Assenza