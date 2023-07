Marina di Ragusa, 30enne muore annegato, salvi altri due: erano in Sicilia per cercare lavoro

Tre bagnanti in difficoltà nel mare di Marina di Ragusa. Uno di loro è morto per annegamento, gli altri due si sono salvati grazie ai soccorsi. Il fatto è avvenuto nel tratto finale del lungomare Doria e ha visti coinvolti tre giovani marocchini. Ancora da ricostruire con precisione la dinamica, ma pare che i tre amici si sarebbero allontanati troppo dalla costa non riuscendo più a tornare a riva per via delle correnti spinte dal vento di maestrale. Da lì le grida di aiuto e i soccorsi allertati dai bagnanti che hanno visto e sentito i tre giovani in difficoltà. Personale della protezione civile e della capitaneria di porto, aiutati da un volontario a bordo di una moto d'acqua, sono riusciti a recuperare i tre uomini e a portarli a riva.

Sull'arenile i soccorritori hanno praticato le manovre di salvataggio su uno dei tre, un 30enne, per circa 50 minuti. Ma aveva ingerito troppa acqua ed è morto. Inutile l'arrivo dei sanitari del 118 che hanno trovato l'uomo già privo di vita. Non hanno riportato gravi conseguenze invece gli altri due marocchini. Sembra che i tre, residenti in Campania, fossero in Sicilia in cerca di lavoro.