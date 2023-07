Rischio incendi e temperature alte, allerta rossa nel Ragusano

Allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore, per il territorio della provincia di Ragusa. E’ quanto contenuto nel bollettino del dipartimento regionale della Protezione Civile per la presenza di“un robusto promontorio subtropicale presente sul Mediterraneo che porterà condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature in generale aumento e con valori massimi da elevati a molto elevati». Il Comune di Ragusa ha attivato il presidio operativo territoriale per il monitoraggio dei punti critici individuati nel piano comunale di Protezione Civile: sarà operativo dalle 9 alle 20 di domani.