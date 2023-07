Marina di Acate, prova la moto prima di venderla e si schianta sul muro: grave un giovane

Dopo avere trovato un acquirente avrebbe concluso la vendita della sua moto, ma con lo stesso mezzo ha avuto un incidente ed è ora ricoverato con la prognosi riservata.

È successo a Marina di Acate, in provincia di Ragusa: un giovane di 22 anni che stava provando per l'ultima volta il suo ciclomotore prima di cederlo, ha perso il controllo sulla strada provinciale 31, all'incrocio con la provinciale 1, travolgendo una recinzione di paletti di cemento e una rete di ferro. L'impatto è stato violentissimo, al punto da rendere necesario l'intervento dell'elisoccorso del 118. Le condizioni del ragazzo si sono subito rivelate gravi ed è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania. I rilievi per ricostruire la dinamica sono stati effettuati dai carabinieri.