Imbarcazione maltese finisce contro gli scogli a Cava d'Aliga: non rispettate le regole del mare

Un'imbarcazione maltese è rimasta incagliata nella tarda serata di ieri sugli scogli davanti alla grotta di Cava d’Aliga, a Scicli, in una delle spiagge più suggestive del Ragusano.

Dalla prima ricostruzione, il cabinato di proprietà di un privato, sarebbe finito sulla scogliera forse per essersi avvicinato troppo alla costa per vedere la grotta azzurra. Nessuno è rimasto ferito ma adesso sono in corso le indagini per stabilire eventuali sanzioni per avere violato le normative della navigazione.