Modica, scontro tra due auto sulla Provinciale: perde la vita un uomo di Pachino

Non si ferma la scia di sangue e di morte sulle strade siciliane. Oggi pomeriggio a Modica, in provincia di Ragusa, c'è stato un altro decesso in seguito ad uno scontro tra due auto. Ad entrare in collisione sulla strada provinciale 94 nei pressi di contrada Cappuccina un'Audi Q3 ed una Lancia Y. Il conducente di quest'ultima vettura è colui che ha avuto la peggio. Ferito gravemente è stato dapprima liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco e poi soccorso dai sanitari di un'ambulanza che hanno chiamato l'elisoccorso. Ma prima ancora di essere caricato nel mezzo aereo l'uomo è morto. Non sono ancora state rese note dalle forze dell'ordine le generalità della vittima, si è appreso solo che l'uomo è di Pachino.

Gli occupanti dell'Audi sono rimasti feriti ma non gravemente. Indagini sono in corso per accertare la dinamica del sinistro.