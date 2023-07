Trovata morta Noemi Fiore, la ventiduenne scomparsa a Modica

È stata trovata morta Noemi Fiore, la giovane di 22 anni scomparsa ieri da Modica. Il suo corpo è stato trovato impiccato ad un albero, in una zona di campagna di Modica. Sono in corso, da parte delle forze dell'ordine, le indagini per verificare se si tratti davvero di un suicidio. Si è in attesa dell’ispezione cadaverica da parte del medico legale. Solo dopo la procura di Ragusa deciderà se disporre l’autopsia.

Noemi era scomparsa intorno alle 16 di ieri, indossava una maglietta bianca, una gonna lunga nera e una borsa marrone. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa e aveva lanciato un appello anche attraverso i social: "Chiunque l'abbia vista è pregato di contattare le forze dell'ordine o la famiglia ai numeri indicati. Noemi - avevano detto i suoi familiari -, sei giovane, maggiorenne, bella ed una vita davanti. Qualsiasi cosa la si può ragionare e sistemare, torna a casa".