«È lo stalker dei market» di Ispica, rumeno in carcere

Da ieri lo «stalker» dei supermercati di Ispica è rinchiuso nel carcere di Ragusa. Il cittadino rumeno, 39 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione i quali avevano raccolto elementi utili a comporre il quadro accusatorio nei due anni in cui l’uomo avrebbe minato la tranquillità di proprietari, dipendenti e clienti. L’ordinanza della misura cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica iblea.

Una sfilza di reati a suo carico che raccontano l’attività vessatoria messa in atto dall’uomo protagonista anche di atti oltraggiosi nei confronti dei militari nel momento in cui questi intervenivano. Il rumeno, da circa due anni in tempi diversi e con condotte violente, aveva preso di mira il supermercato Md di contrada Garzalla, chiuso ad ottobre 2021 per cessata attività e, successivamente, il Market Ingross, di contrada Cozzo Campana.

Ai proprietari e ai dipendenti avrebbe procurato stati d’ansia tanto da costringerli ad alterare le loro abitudini quotidiane. Quasi sempre ubriaco ed armato di coltellino era diventato un pericolo. Oltre alle minacce, in alcuni episodi aveva ferito anche le vittime ed oltraggiato i militari. All’interno dei supermercati si impossessava anche di generi alimentari e alcolici sottraendoli dagli scaffali, danneggiando i locali degli esercizi commerciali ed imbrattandoli con il sangue.