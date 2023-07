Nuovi incendi in provincia di Ragusa, in azione anche gli aerei

Tre incendi sono divampati in provincia di Ragusa: nella pineta di Monserrato a Modica, nella riserva naturale dei Pini di Aleppo a Vittoria e in un tratto di costa ispicese a S.Maria del Focallo.

L’allarme a Modica si è verificato intorno alle 13 quando si è alzata una coltre di fumo dalla pineta di Monserrato. Al momento non sono lambite abitazioni. Sul posto stanno operando tre squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco e del distaccamento di Modica. Si attendono anche alcuni mezzi aerei della Protezione civile regionale che dovrebbero operare anche nella riserva naturale dei Pini d’Aleppo a Vittoria, attualmente soccorsa da altre squadre dei vigili del fuoco.

Di più lieve entità il rogo divampato nel tratto stradale che collega il litorale ispicese con la frazione marinara di S.Maria del Focallo.