È morto Giorgio Tela, proprietario della storica lavasecco di Modica: il cordoglio di amici e clienti

Modica in lutto per la morte di Giorgio Tela, proprietario della storica lavasecco Lavasprint di via Resistenza Partigiana. Aveva 80 anni e, a causa di un improvviso malore, era stato ricoverato in ospedale prima al "Maggiore" di Modica e poi, in considerazioni del suo stato di salute, al "Guzzardi" di Vittoria. Tela, purtroppo, non ce l'ha fatta.

Poco meno di un anno fa aveva perso la moglie che, insieme a lui, gestiva la storica lavasecco, e questo lo aveva profondamente segnato. Amava profondamente il lavoro al quale ha dedicato gran parte della propria vita.

Diffusa la notizia della morte, sono stati tanti i commenti via social da parte di amici e conoscenti. "Veramente dispiaciuta. Sempre gentile. Era tanto addolorato quando mi raccontò della scomparsa della moglie. Ora saranno di nuovo insieme per sempre", ha scritto Maria Basile. E Rosario Poidomani aggiunge: "Sono dispiaciuto per la perdita di una persona così squisita", "Nooo mi dispiace, ci siamo visti per san Pietro", ricorda Carla Di Raimondo. E le condoglianze vengono espresse da tanti clienti, come ad esempio Salvatore Di Martino: "Condoglianze dai clienti storici del quartiere d'origine". In molti hanno evidenziato il lato umano, come Giovy Avola: "Mi dispiace tantissimo, bravissima persona" e Maria Di Gregorio: "Mi dispiace tanto, una persona per bene alla famiglia le più sentite condoglianze".

Una figura che, come si evince dai tantissimi messaggi sui social, mancherà ad amici, parenti e clienti. I funerai si svolgeranno oggi pomeriggio, alle ore 15:30, presso la Chiesa di San Pietro a Modica.