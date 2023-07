Vittoria, estorce soldi ad una donna per non diffondere video privati: arrestato

La polizia di Vittoria, su ordine del gip di Ragusa, ha arrestato un uomo che estorceva denaro ad una donna per non diffondere in rete foto e video di natura privata. I fatti risalirebbero al 2017 quando dopo un fitto scambio di messaggi confidenziali l’indagato sarebbe riuscito a carpire la fiducia della vittima facendosi inviare foto e video con contenuti sessuali usandoli come arma di ricatto per estorcerle denaro. “La donna dopo aver consegnato all’uomo un’ingente somma - dice la Ps - stanca di cedere alle pressanti richieste per evitare la divulgazione in rete di foto e video che la ritraevano in atteggiamenti disinibiti, decideva di denunciare i fatti alla Polizia». Dopo un lungo periodo di irreperibilità l’uomo, che è straniero, è stato rintracciato e tratto in arresto.