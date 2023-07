Marina di Ragusa, niente freno a mano: corsa pazza di un'auto senza conducente, muro sfondato

Momenti di paura questa mattina a Marina di Ragusa per l'incidente che si è verificato nella zona del porto turistico. Una Fiat 500 XL, senza conducente e probabilmente parcheggiata senza freno a mano, ha sfondato il muro che costeggia la pista ciclabile, dopo aver attraversato via Bisani. La vettura è rimasta in bilico rischiando di fare un volo di alcuni metri, come si può vedere nel video di Franco Assenza.

Prima di concludere la sua folle corsa l'auto è entrata in collisione con una moto e un’altra macchina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la gru. Non ci sarebbero feriti, ma sono ancora da chiarire le cause e l'esatta dinamica di quanto è successo.